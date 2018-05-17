تسجيل الدخول

الوطن

حبس أمين مخازن وزوجته بالمحلة 4 أيام في قضايا نصب

منذ 30 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
حبس أمين مخازن وزوجته بالمحلة 4 أيام في قضايا نصب

حبس أمين مخازن الإدارة الزراعيةوزوجته بالمحلة 4 أيام فى قضايا نصب

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، في توجيهاته إلى المستشار أحمد الحسيني رئيس نيابات شرق طنطا الكلية، قرارا بحبس أمين مخازن الإدارة الزراعية وزوجته بالمحلة 4 أيام في قضايا توظيف أموال والنصب على مواطنين.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، حول ورود سلسلة من البلاغات الجماعية إلى العقيد مجدي عوض رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية، حول اتهام ما يقرب من 9 أشخاص ضد المدعو "محمد .ع" أمين مخازن بالإدارة الزراعية بالمحلة وزوجته "نعيمة ا. أ"، مقيمين في شارع علي الشيخ بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، بجمع مليون و50 ألف جنيه منهم لتوظيفها في تجارة المفروشات والأدوات المنزلية نظير فائدة شهرية 4%، وإعطائهما الفائدة لفترات محدودة وامتناعهما عن سدادها بعد ذلك، ورفضهما رد المبالغ المالية إليهم.

أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق لضبط المتهمين، وتمكن الرائد محمد البرلسي مفتش مباحث مركز المحلة، والنقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث المركز، وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين، اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر 3 أحوال القسم لسنة 2018م، وتم العرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المشار إليه.

أخبار متعلقة

صور| مدير أمن الغربية خلال افتتاح سجن كفر الزيات: ممنوع التعنت والتعسف

صور| مدير أمن الغربية خلال افتتاح سجن كفر الزيات: ممنوع التعنت والتعسف
"أمن الغربية" يضبط 5324 هاربا من تنفيذ أحكام ويحصل 289 ألفا غرامات

"أمن الغربية" يضبط 5324 هاربا من تنفيذ أحكام ويحصل 289 ألفا غرامات
"أمن الغربية" يحرر 18 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات خلال حملة

"أمن الغربية" يحرر 18 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات خلال حملة
بالصور| "أمن الغربية" يواصل تطهير شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين

بالصور| "أمن الغربية" يواصل تطهير شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين
بالصور| مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بطنطا

بالصور| مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بطنطا

التعليقات

مذبحة فى الأهلى.. «الأحمر» ينتفض لإنقاذ سمعته

أحدث الأخبار

بـكار.. "أبو كـف رقيق وصغير" صانع البهجة بملامح نوبية

بـكار.. "أبو كـف رقيق وصغير" صانع البهجة بملامح نوبية

صحيفة: أمريكا طلبت من كوريا الشمالية مواد نووية عابرة للقارات

صحيفة: أمريكا طلبت من كوريا الشمالية مواد نووية عابرة للقارات

"التخطيط": توفير 400 ألف فرصة عمل خلال الربع الثالث من العام المالي

"التخطيط": توفير 400 ألف فرصة عمل خلال الربع الثالث من العام المالي

وزير النقل يطالب "السكة الحديد والمترو" بتقديم الخدمات المميزة للجمهور

وزير النقل يطالب "السكة الحديد والمترو" بتقديم الخدمات المميزة للجمهور

السبت.. 46 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية

السبت.. 46 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية

اختيارات الوطن

في حلَّة واحدة| طريقة تحضير كبسة اللحمة

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

الأكثر قراءة

عاجل