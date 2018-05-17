حبس أمين مخازن وزوجته بالمحلة 4 أيام في قضايا نصب

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، في توجيهاته إلى المستشار أحمد الحسيني رئيس نيابات شرق طنطا الكلية، قرارا بحبس أمين مخازن الإدارة الزراعية وزوجته بالمحلة 4 أيام في قضايا توظيف أموال والنصب على مواطنين.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، حول ورود سلسلة من البلاغات الجماعية إلى العقيد مجدي عوض رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية، حول اتهام ما يقرب من 9 أشخاص ضد المدعو "محمد .ع" أمين مخازن بالإدارة الزراعية بالمحلة وزوجته "نعيمة ا. أ"، مقيمين في شارع علي الشيخ بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، بجمع مليون و50 ألف جنيه منهم لتوظيفها في تجارة المفروشات والأدوات المنزلية نظير فائدة شهرية 4%، وإعطائهما الفائدة لفترات محدودة وامتناعهما عن سدادها بعد ذلك، ورفضهما رد المبالغ المالية إليهم.

أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق لضبط المتهمين، وتمكن الرائد محمد البرلسي مفتش مباحث مركز المحلة، والنقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث المركز، وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمين، اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر 3 أحوال القسم لسنة 2018م، وتم العرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المشار إليه.