تسجيل الدخول

الوطن

برلماني يطالب الحكومة بإعلان خططها وبرامجها لتنفيذ تكليفات السيسي

منذ 32 دقيقة
كتب: محمد طارق
برلماني يطالب الحكومة بإعلان خططها وبرامجها لتنفيذ تكليفات السيسي

مجلس النواب ـ صورة أرشيفية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام المؤتمر الوطني الخامس الشباب، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسي بأن كثيرا من المشروعات التي تمت خلال الأربع سنوات الماضية ستنتهي خلال العامين الماضيين، وسيكون لها تأثير مباشر على المصريين.

وطالب "زين الدين"، من الحكومة الإسراع في تنفيذ ما أكد عليه الرئيس السيسي أنه خلال نهاية 2018 و2019 و2020، لو أنهينا الـ1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مليون فدان أخرى، يعني أنه سيتم تشغيل 1.25 مليون شخص إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسي بأن الصوبة الزراعية على الفدان تشغل من 2 إلى 3 أشخاص أي الـ100 ألف صوبة تشغل من 200 إلى 300 ألف شخص.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن الدولة تستطيع أن توفر ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل حقيقية للشباب بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات، متسائلا: هل مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سوف يتطرق للتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسي والقضايا المهمة التي تناولها الرئيس السيسي خلال هذا المؤتمر المهم مطالبا الحكومة الإعلان عن خططها وبرامجها لتنفيذ هذه التكليفات من أجل تحقيق آمال وطموحات الرئيس السيسي لمصر وشعبها.

أخبار متعلقة

بريد الوطن| انتخاب الرئيس السيسى تثبيت لأركان الدولة

بريد الوطن| انتخاب الرئيس السيسى تثبيت لأركان الدولة
«حملات السيسى» تستعرض إنجازات الرئيس فى آخر أيام الدعاية: احذروا مؤامرات «أهل الشر»

«حملات السيسى» تستعرض إنجازات الرئيس فى آخر أيام الدعاية: احذروا مؤامرات «أهل الشر»
د. نورهان الشيخ: الرئيس الروسى راهن على «السيسى» باعتباره زعيماً وطنياً ليس له هوى «شرقى أو غربى»

د. نورهان الشيخ: الرئيس الروسى راهن على «السيسى» باعتباره زعيماً وطنياً ليس له هوى «شرقى أو غربى»
رئيس «جهاز المشروعات الصغيرة»: 2.3 مليار جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية خلال فترة الرئيس السيسى

رئيس «جهاز المشروعات الصغيرة»: 2.3 مليار جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية خلال فترة الرئيس السيسى

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"المصريين الأحرار": تقرير "رويترز" مسموم ومحاولة فاشلة للإساءة للجيش

"المصريين الأحرار": تقرير "رويترز" مسموم ومحاولة فاشلة للإساءة للجيش

سيول تضغط لـ"إصلاح المكسور" بين ترامب وكيم

سيول تضغط لـ"إصلاح المكسور" بين ترامب وكيم

"عبد اللاه" يراهن على تصدر الشباب في انتخابات المحليات

"عبد اللاه" يراهن على تصدر الشباب في انتخابات المحليات

250 مليون دولار قيمة مشروع منتجع الساحل في البحرين

250 مليون دولار قيمة مشروع منتجع الساحل في البحرين

"مبارك" نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب

"مبارك" نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب

اختيارات الوطن

في حلَّة واحدة| طريقة تحضير كبسة اللحمة

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

الأكثر قراءة

عاجل