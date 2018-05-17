برلماني يطالب الحكومة بإعلان خططها وبرامجها لتنفيذ تكليفات السيسي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام المؤتمر الوطني الخامس الشباب، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسي بأن كثيرا من المشروعات التي تمت خلال الأربع سنوات الماضية ستنتهي خلال العامين الماضيين، وسيكون لها تأثير مباشر على المصريين.

وطالب "زين الدين"، من الحكومة الإسراع في تنفيذ ما أكد عليه الرئيس السيسي أنه خلال نهاية 2018 و2019 و2020، لو أنهينا الـ1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مليون فدان أخرى، يعني أنه سيتم تشغيل 1.25 مليون شخص إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسي بأن الصوبة الزراعية على الفدان تشغل من 2 إلى 3 أشخاص أي الـ100 ألف صوبة تشغل من 200 إلى 300 ألف شخص.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن الدولة تستطيع أن توفر ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل حقيقية للشباب بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات، متسائلا: هل مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سوف يتطرق للتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسي والقضايا المهمة التي تناولها الرئيس السيسي خلال هذا المؤتمر المهم مطالبا الحكومة الإعلان عن خططها وبرامجها لتنفيذ هذه التكليفات من أجل تحقيق آمال وطموحات الرئيس السيسي لمصر وشعبها.