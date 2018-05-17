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الوطن

"التعليم": نشر 60% من إنتاج مصر العلمي باللغة العربية على بنك المعرفة

منذ 23 دقيقة
كتب: وائل سعد
"التعليم": نشر 60% من إنتاج مصر العلمي باللغة العربية على بنك المعرفة

وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، تم مناقشة آخر ما حدث في بنك المعرفة المصري على مدى العامان الماضيين حيث تم تكثيف استخدامه في التعليم العالي وما قبله، وهو مشروع لم يتم معرفة المواطنين به بالشكل الكافي. 

 وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة أن بنك المعرفة مشروع يحتوى على 4 بوابات للأطفال والطلاب والعامة والباحثين وهو محتوى إلكتروني مستمد من أكبر 30 ناشرا على مستوى العالم حيث يضخ على الإنترنت محتوى ضخم جدا بحيث على نهاية الصيف المقبل 2018 مناهج تفاعلية بالفيديوهات ومختلف أشكال العرض الإليكتروني.

وأشار إلى أن بنك المعرفة هو الشريك الفني للبحث العلمي "مدار نشر" حيث إن 60% من إنتاج مصر العلمي باللغة العربية ولا ينشر بالعالم لذا بنك المعرفة نشر 79 دورية مصرية عالميا ما يرفع التصنيف العلمي لمصر كما سيتم عمل فهرس الدوريات العربية وهو يقدم خدمات بحثية للباحثين باللغة العربية وتتبناه مصر مع أحد الشركات العالمية لكل ما أنتج باللغة العربية،  لتصدير علمنا للعالم ككل وذلك خلال الشهر الجاري وستكون لمصر حقوق الملكية الفكرية.

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