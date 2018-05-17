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الوطن

دورة تدريبية عن كيفية توثيق ومتابعة شكاوى المزارعين في كفر الشيخ

منذ 25 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
دورة تدريبية عن كيفية توثيق ومتابعة شكاوى المزارعين في كفر الشيخ

ديوان عام محافظة كفر الشيخ

نظمت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، برئاسة المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة، دورة تدريبية عن مركز الشكاوى بقاعة المديرية، وقال وكيل الوزارة، إنه جرى إنشاء المركز لتلقى شكاوى المزارعين بوحدة تطوير الري الحقلي والمركز الإرشادي وذلك بعرض توثيق تلك المشاكل وتوثيقها ومتابعة الحلول وتنفيذها في حينها.

وأضاف عبد الرافع، أن المركز يعد أحد ضمانات الاستدامة لنظم الري الحقلي المطورة، وهو من المقرر أن يتم تنفيذه في عدد كبير من المحافظات تدريجيًا، ملحق به قسم لتدريب العاملين على أعمال الصيانة ورفع كفاءتهم، لإنجاز الأعمال المطلوبة للمشروع.

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