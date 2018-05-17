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الوطن

"التخطيط" تناقش مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال أول تسعة أشهر لعام 2017

منذ 54 دقيقة
كتب: وائل سعد
"التخطيط" تناقش مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال أول تسعة أشهر لعام 2017

وزيرة التخطيط

عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تقريرا حول المؤشرات الأولية للأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018.

وأوضحت المؤشرات أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي أدى إلى زيادة في معدلات التشغيل حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 10.6 % بعد أن كانت قد وصلت العام الماضي إلى 12%، وهو ما أتاح أكثر من 446 ألف فرصة عمل في الربع الثالث من 2017/2018 وهو الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في فرص التشغيل في القطاعات المختلفة وقد تركزت فرص العمل في مجالات الزراعة والبناء والتشييد.

وأشارت  إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتي وصلت إلى 5.4% وهو الرقم الأعلى منذ سبع سنوات ويتم قياسها بناء على معدلات الاستهلاك والاستثمار وصافي التجارة الخارجية.

وأضافت الوزيرة أنه خلال العام الحالي جاءت 65% من معدلات النمو من صافي التجارة الخارجية والاستثمار و40% من الاستهلاك، وهو الأمر الذي يعد نقلة نوعية حقيقية حيث حققت جميع المجالات معدلات نمو إيجابية.

وأشارت الوزيرة غلى انخفاض معدلات التضخم حيث وصلت إلى 12.9%، وأوضحت أن مؤشرات صافي حركة التجارة الدولية جميعها إيجابية حيث ارتفعت معدلات نمو الصادرات غير البترولية خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة  12% لتحقق  17.5 مليار جنيه مقارنة بـ15,6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

كما كشفت الوزيرة عن تراجع معدلات واردات السلعية غير البترولية بنسبة 3% حيث انخفضت من 45.8 مليار جنيه إلى 44.4 مليار الأمر الذي انعكس بالإيجاب على ميزان العجز التجاري.

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