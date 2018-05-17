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الوطن

السبت.. بدء تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

منذ 57 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
السبت.. بدء تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

يوسف البسيوني ، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

تستعد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لبدء أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية، يوم السبت المقبل .

وقال يوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، إن أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية ستبدأ بإشراف توجيهات الدكتورة بثينة كشك، مؤكداً أن مدرستي الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية، والشهيد رياض الثانوية العسكرية، ستشهدان توافد المصححين صباح يوم السبت المقبل، لبدء أعمال التصحيح .

وأضاف بسيوني، هناك تعليمات مشددة من وكيل الوزارة بالدقة في التصحيح لينال كل طالب حقه، مشيراً إلى أن تصحيح مواد اللغة العربية والرياضيات والدراسات بمدرسة الشهيد الرياض الثانوية، أما مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والتربية الفنية والحاسب الآلي بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية للبنين .

 

 

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