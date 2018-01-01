- عم صيام (وهو يربت على بطنه): الواحد كبسها ع الآخر!.. (وهو يرفع نفسه قليلاً) هيبدأ يعزف.

- منى (زوجته): أجيبلك دوا القولون؟!.

- عم صيام: لا لا.. هاتيلى الجلابية.. هنزل أصلى فى الجامع؟!.

- منى: خلاص صلوا العشا.. أنا سامعة الإمام بيسلم من دقيقتين!.

- عم صيام: صليتها من شوية.. أنا نازل أصلى التراويح.. (وهو يمسك بطنه): هى اللى هتعمل شغل معايا.

- منى: يعنى تصلى الفرض فى البيت والسنة فى الجامع؟

- عم صيام (وهو يقف): كلها صلاة يا منى.. وبعدين انتى ما تعرفيش الحلاوة اللى فى صلاة التراويح ورا الشيخ رضوان.. إيه الجمال والعظمة دى؟.. ولا الدُعا اللى بيدعيه.. تحسى إنه واقف بينا على باب الجنة.. وعمال يخبط عشان نخش.. يا سلام!.

- منى: انت هتضرب المشوار لحد جامع الصحابة عشان تصلى ورا الشيخ رضوان.. ما الجامع اللى جنبينا أقرب.

- عم صيام: أولاً جامع الصحابة هو الجامع بتاعى.. انتى ناسية إنى عضو فى الجمعية الخيرية اللى تبعه.. وبعدين انتى عارفة المشوار اللى هضربه دا.. هيشيل عنى بلاوى قد إيه؟.. (وهو يقف ويخطو): كل خطوة هتشيل عنى سيئة وتحط فى جيبى حسنة.. (وهو يتوقف عن الخطو): جيبيلى الجلابية أم جيوب واسعة.

- منى (ساخرة): خايف الحسنات تدلدق منك؟!.

- عم صيام (بعتاب): انتى بتسخرى منى؟.

- منى (بجدية): مستغربة من أفعالك.

- عم صيام: هقول لك إيه؟.. الواحد لازم يدوس فى الأكل على قد ما يقدر فى الفطار عشان يعرف يصوم تانى يوم.

- منى: والقولون؟!.

- عم صيام: هنا بقى ييجى دور التراويح.. التراويح تعمل تفاسيح.. (وهو يشير إلى بطنه): تفسّح لأكلة جديدة.

- منى: انت رايح تتعبد ولا تهضم؟!.

- عم صيام: أستغفر الله العظيم.. برضه مش فاهمانى.. صوت الشيخ رضوان والدعا اللى بيدعيه بيغسل الواحد من جواه.. يا سلام بيغسل الروح والعقل والـ.....

- منى (مقاطعة): وطبعاً المعدة.. طيب بقول لك إيه.. أنا هاجى معاك.. نفسى أصلى التراويح جماعة!.

- عم صيام (بانزعاج): ومين اللى هيعمل الحلويات؟.. أنا هصلى وأرجع ميت ع الحلويات.. أومال إيه!.. ساعة لقلبك.. وساعة لبطنك!.

- منى (مستغربة): لبطنك؟!.

- عم صيام: قصدى لربك.. لخبطتينى.

- منى: يعنى تحرمنى م العبادة عشان أعمل لك الحلويات!.

- عم صيام: اللى يعوزه البيت يحرم ع الجامع.. منى.. انتى كده هتعطلينى.. وحياة والدك سيبينى ألحق وقتى.. ما تعطلنيش عن الثواب.. يا سلام يا شيخ رضوان عليك وانت بتدعى.. اللهم نجح أولادنا فى الثانوية العامة.. اللهم حنن عليهم قلوب عبادك وإمائك من المراقبين والمراقبات.. والمصححين والمصححات.. الأحياء منهم والـ..... والحيات!.. انتى ما بتقوليش آمين ليه يا منى؟!.. انتى مش عندك عيل فى الثانوية؟!.. صحيح هو طارق فين؟!.

- منى: بيروح شوية عن نفسه!.

- عم صيام (فرحاً): بيصلى التراويح؟!.

- منى (ساخرة): لأ بيقيم الليل مع صحابه ع الكافيه اللى جنبينا!.

- عم صيام: مش طالع لى خالص.. بقول لك إيه فسحى من قدامى.