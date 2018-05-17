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الوطن

مرصد "الأعلى للإعلام" يبدأ متابعة "دراما رمضان"

منذ 54 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى ومحمد طارق ونورهان نصرالله
مرصد "الأعلى للإعلام" يبدأ متابعة "دراما رمضان"

الأعلى للإعلام - صورة أرشيفية

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الأول، متابعة ورصد الأعمال الدرامية التى تعرض فى شهر رمضان، كما عقدت لجنة الدراما اجتماعاً لها برئاسة محمد فاضل، وتقرر تقديم توصيات أسبوعية من اللجنة للمجلس، لاتخاذ قرار فيما تضمنته تلك التوصيات من ملاحظات ورصد للمخالفات.

وقال محمد العمرى، وكيل المجلس، إنه تم تشكيل مرصد إعلامى لرصد تجاوزات الدراما والبرامج خلال شهر رمضان، بالتعاون مع 5 جهات، هى: المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، ودار الإفتاء، ومؤسسة الأزهر الشريف، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأعلن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، عن توقيع 250 ألف جنيه عقوبة اللفظ الفاحش، وأشارت معايير الدراما التى وضعها المجلس إلى أنه سيستخدم حقه القانونى فى توقيع العقوبات على المخالفين، وسيتعامل بكل حزم مع كل خروج عن الضوابط والمعايير الأخلاقية والمهنية.

اليوم الأول: إرهاب وعنف.. وأبطال مساجين

وقال نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن البرلمان سيمارس دوره الرقابى فى متابعة دراما رمضان لضمان التزامها بالقيم والمعايير التى حددها المجلس الأعلى للإعلام.

وسيطر العنف والانفجارات والموت على الحلقات الأولى لـ11 مسلسلاً رمضانياً، وكانت البداية مع مسلسل "كلبش" للفنان أمير كرارة، حيث شهد استهداف كمين للشرطة من قبَل جماعة إرهابية، وتطرق مسلسل "مليكة" للإرهاب فى الحلقة الأولى، حيث يقوم تنظيم إرهابى بمحاولة تفجير حفل زفاف ابنة النائب العام.

وفى الحلقة الأولى لأربعة أعمال رمضانية، ظهر الأبطال فى السجن، وهى مسلسلات "طايع" للفنان عمرو يوسف، و"رحيم" للفنان ياسر جلال، و"أيوب" للفنان مصطفى شعبان، و"فوق السحاب" لهانى سلامة.

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