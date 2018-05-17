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الوطن

نائبا عين شمس يتابعان البدء الفعلي لرصف شوارع الدائرة

منذ 25 دقيقة
كتب: سمر نبيه
نائبا عين شمس يتابعان البدء الفعلي لرصف شوارع الدائرة

محمد الكومي

يتابع محمد الكومي وثروت بخيت، عضوي مجلس النواب عن دائرة عين شمس، وأعضاء الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، البدء في تنفيذ أعمال رصف شوارع وحواري الدائرة، وذلك بعد حصولهما على موافقات بالاعتمادات المالية اللازمة لذلك، بتخصيص 4 أربعة ملايين جنيه.

وبدأت أعمال "تبليط" عدد من الحواري ورصف شوارع "عين شمس الرئيسي، سليم الأول، أحمد عصمت ، أحمد إسماعيل، 6 أكتوبر" وجميع التي تقع بين شارعي أحمد عصمت وإبراهيم عبد الرازق، بدءا من "صعب صالح حتى محمد رشاد"، وشوارع "القدس، انتصار الإسلام، أمين الجندي، محمود محروس، محمد عباس".

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