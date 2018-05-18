صديق "مرتكب اعتداء باريس" متهم بالمشاركة في "مؤامرة إجرامية إرهابية"

وُجّه اتهام "المشاركة في مؤامرة إجرامية إرهابية"، الخميس، إلى أحد أصدقاء حمزة عظيموف، مرتكب الاعتداء بالسكين، الذي أوقع قتيلا السبت في باريس، بحسب ما قال مصدر قضائي فرنسي.

(عبدالحكيم أ.- 20 عاما) فرنسي ولد في الشيشان، كان محتجزًا منذ أربعة أيام قيد التحقيق، وقد تم إيداعه السجن بعد توجيه الإتهام إليه.

وعظيموف منفذ الاعتداء الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مسؤوليته عنه، فرنسي في العشرين من العمر ولد في الشيشان وله سجل أمني منذ صيف 2016 بسبب تطرفه، وقُتل برصاص قوات الأمن بعد تنفيذه الاعتداء في حي الأوبرا السياحي في باريس.