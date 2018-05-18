تسجيل الدخول

الوطن

"الأرصاد": طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 38

اليوم AM 06:48
كتب: شريف سليمان
"الأرصاد": طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 38

الطقس

يتوقع خبراء الأرصاد ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مع فرصة لسقوط الأمطار على جنوب ووسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية كما تنشط على خليج السويس.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة لـ38 درجة بينما تبلغ الصغرى 21 درجة.

وإليكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة على أهم المدن المصرية والعواصم العربية والعالمية.

أخبار متعلقة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة ثاني أيام رمضان بمختلف المحافظات

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة ثاني أيام رمضان بمختلف المحافظات
أستاذ محاصيل سكرية: ارتفاع درجات الحرارة "مفيد" لنمو القصب

أستاذ محاصيل سكرية: ارتفاع درجات الحرارة "مفيد" لنمو القصب
أخبار الطقس غدا الخميس.. ارتفاع درجات الحرارة في أول أيام رمضان

أخبار الطقس غدا الخميس.. ارتفاع درجات الحرارة في أول أيام رمضان
درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس أول أيام رمضان.. القاهرة 36

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس أول أيام رمضان.. القاهرة 36
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية غدا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية غدا

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"أرض النفاق" الأكثر مشاهدة بالسعودية

"أرض النفاق" الأكثر مشاهدة بالسعودية

"الأرصاد": طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 38

"الأرصاد": طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 38

عرض صيني مغرٍ لترامب.. شراء بضائع أمريكية بـ200 مليار دولار سنويا

عرض صيني مغرٍ لترامب.. شراء بضائع أمريكية بـ200 مليار دولار سنويا

بالصور| محمد سلام يثير استياء رواد "فيس بوك" في "ربع رومي"

بالصور| محمد سلام يثير استياء رواد "فيس بوك" في "ربع رومي"

الإبراشي يهاجم محمد رمضان بسبب "نسر الصعيد": "مصمم توصل الإسفاف للناس"

الإبراشي يهاجم محمد رمضان بسبب "نسر الصعيد": "مصمم توصل الإسفاف للناس"

اختيارات الوطن

حكاية لاعب صائم| نفحات رمضان مع صلاح من "نجريج" إلى "البريمييرليج"

حكاية لاعب صائم| نفحات رمضان مع صلاح من "نجريج" إلى "البريمييرليج"

بالفيديو| برامج أول يوم رمضان.. تحرش وحديث عن الاغتصاب وإيحاءات جنسية

بالفيديو| برامج أول يوم رمضان.. تحرش وحديث عن الاغتصاب وإيحاءات جنسية

غرائب وجرائم| "3 عظمات" تكشف سر غموض جريمة قتل

غرائب وجرائم| "3 عظمات" تكشف سر غموض جريمة قتل

مملكة التوابل.. فوائد "الحبهان"

الحلقة الأولى| calories.. فتة سوري

الأكثر قراءة

عاجل