"الأرصاد": طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 38

يتوقع خبراء الأرصاد ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مع فرصة لسقوط الأمطار على جنوب ووسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية كما تنشط على خليج السويس.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة لـ38 درجة بينما تبلغ الصغرى 21 درجة.

وإليكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة على أهم المدن المصرية والعواصم العربية والعالمية.