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الوطن

"الداخلية" تقدم مساعدات لـ350 من أسر المسجونين والمفرج عنهم

اليوم PM 12:12
كتب: محمد بركات
"الداخلية" تقدم مساعدات لـ350 من أسر المسجونين والمفرج عنهم

مساعدات الداخلية

قدمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، بعض المساعدات العينية لـ350 أسرة من أسر المسجونين والمفرج عنهم، وذلك خلال حفل أُقيم بالصالة المغطاة بنادي مدينة الأقصر بحضور اللواء مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد واللواء مدير أمن الأقصر وعدد من القيادات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى توطيد أوجه الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، من خلال القيام بالعديد من المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، واستمراراً للجهود المبذولة في مجال الاهتمام بأسر المسجونين والمفرج عنهم.

وتواصل إدارة شرطة الرعاية اللاحقة جهودها في توفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

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