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الوطن

"الوفد" يدعو الأحزاب للتشاور حول تفعيل دعوة السيسي لـ"توحيد الصفوف"

منذ 55 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"الوفد" يدعو الأحزاب للتشاور حول تفعيل دعوة السيسي لـ"توحيد الصفوف"

د. ياسر الهضيبي

ثمن حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوحيد الاحزاب في مصر والوصول الي حزبين أو ثلاثة أقوياء، مؤكدا أن الاستجابه للدعوة باتت أمرا حتميا إذا أردنا حياة سياسية تنهض بالبلاد. 

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، في بيان له منذ قليل، إنه انطلاقا من مسؤولية حزب الوفد التاريخية بصفته أحد أعرق وأقدم الأحزاب السياسية في مصر، يتبني "الوفد" دعوة الرئيس ويبدأ على الفور في مخاطبة كل الأحزاب لتتحمل مسؤولياتها تاريخيًا أمام الله والوطن. 

وتابع الهضيبي، أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الأحزاب، فالرئيس والدولة يدعمان تفعيل القوى السياسية، لذلك قرر حزب الوفد أن يحدد موعدًا خلال أيام يدعو فيه الأحزاب السياسية كافة للاجتماع داخل بيت الأمة، تفعيلًا لدعوة الرئيس التي تتماشي مع المادة الخامسة من الدستور وتنص على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة في مصر.

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