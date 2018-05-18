إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية بجهينة في سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة ناحية مركز ومدينة جهينة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة للحفاظ عليها.

ومن جانبه قال حازم أبو الخير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، إن الوحدة المحلية شنت حملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة الزراعية وحماية الـراضي ومركز شرطة جهينة، وقوات الـمن لقطاع الشمال، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية بناحية مدينة جهينة وقرية الطليحات وقرية عنيبس، مشيرا إلى أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بمركز جهينة والقرى التابعة لإزالة كافة المخالفات فور حدوثها.