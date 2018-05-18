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الوطن

سمسار عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية يرشد عن 3 عمال داخل شقة بالبراجيل

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد سيف
سمسار عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية يرشد عن 3 عمال داخل شقة بالبراجيل

صورة أرشفية

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية، عن أن سمسار عصابة بيع الأعضاء البشرية المقبوض عليها في الأزبكية، أرشد عن 3 عمال تتراوح أعمارهم ما بين "18 إلى 30 عامًا"، داخل شقة في البراجيل بالجيزة تحت التجهيز الطبي، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الشقة وألقي القبض عليهم.

واعترف أحد الضحايا بإجرائه عملية تبرع بكليته بتاريخ فبراير الماضي في مستشفى بالمعادي بمعرفة الطبيب المشتبه به "تامر. ز" مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، استلم منهم 10 آلاف جنيه، وحضر اليوم لاستلام باقي المبلغ.

وأفادت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في العصابة يتقاضى عمولة قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متبرع، وأنه يصطحب المتبرعين لمعمل دكتورة "ميرفت. أ" بالدقي، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة. 

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