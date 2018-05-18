ضبط عاطل وهروب زميله طعنا سائق بالطريق الحر في قليوب

شهد الطريق الحر "بنها - شبرا" مطاردة بين قوة أمنيه وعاطلين قاما بالتعدي على سائق واستوليا منه على مركبة الخاصة "توكتوك" وفرا هاربان، وأسفرت المطاردة عن ضبط أحد المتهمين بينما تمكن الثاني من الهروب، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من المقدم علاء عطية، رئيس مباحث قليوب، يفيد أنه أثناء قيام النقيب أسامه هلال، معاون مباحث قسم شرطة قليوب، بتفقد الحالة الأمنية بناحية أم بيومي على الطريق الحر استغاث بهم المدعو أحمد عماد عبدالنبي إبراهيم، 19 سنة، سائق "توكتوك"، مصاب بجروح قطعية بأنحاء الجسد، وقرر أنه أثناء سيره بمركبة "التوكتوك" ملكه فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلان مركبة "توكتوك" باعتراض طريقه والتعدي عليه بمطواة محدثان إصابته وقاما بالاستيلاء على "التوكتوك" وفرا هاربان.

وتتبعت قوة خط سير هروب المتهمان، وتم ضبط أحدهما ويدعى "فتوح. ج". 30 سنة، عاطل، أثناء استقلاله مركبة "التوكتوك" المستخدمة في الواقعة وبحوزته مطواة، و اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك والمتهم الهارب المدعو "أحمد. م"، 25 سنة، عاطل، باستهدافه طرف أحد أصدقائه بناحية مركز قليوب تبين عدم تواجده وأمكن ضبط مركبة "التوكتوك" المستولى عليها، وجرى التحفظ عليها وجارى تطوير مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطه الإجرامي وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.