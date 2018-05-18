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الوطن

المستشار الإعلامي لهنية يشيد بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني

منذ 11 دقيقة
كتب: الوطن
المستشار الإعلامي لهنية يشيد بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني

طاهر النونو

عبر طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عن شكره للموقف المصري الكريم بفتح معبر رفح، طوال شهر رمضان المبارك، قائلًا: "يأمل شعبنا أن يكون فتحًا مستمرًا".

وأشاد النونو بالجهود المصرية الملموسة في التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني سواء عبر الحراك السياسي والمواقف القومية الداعمة للحق الفلسطيني في القدس والمنددة بجريمة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والمؤكدة على الحق العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة أو عبر قوافل الإغاثة التي انطلقت نحو قطاع غزة بتوجيهات من الأزهر الشريف والهلال الأحمر المصري، والتي جسدت عمق التلاحم بين أبناء الأمة الواحدة، وكذلك قرار مصر الكريم باستقبال جرحى المجزرة الصهيونية البشعة ضد المتظاهرين السلميين في ذكرى النكبة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة إن العلاقة مع مصر في تطور مستمر على مختلف المستويات، مؤكدًا أن الدور المصري في القضية الفلسطينية دور استراتيجي في الماضي والحاضر والمستقبل والمشاورات مع مصر في شتى المواضيع متواصلة ومن بينها الزيارة المهمة، التي أجراها مؤخرا رئيس المكتب السياسي مع عدد من قادة الحركة إلى القاهرة.

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