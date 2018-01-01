المحاولات الجارية الآن على قدم وساق لخلق ائتلافات برلمانية أو تأسيس أحزاب جديدة قسراً وعلى خلاف مسار الواقع تتعارض تماماً مع توجهات حوار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والشباب فى المؤتمر الدورى الخامس الأربعاء الماضى. البادى أن هناك رغبات محددة لفرض كتل سياسية على الواقع، وهى محاولات بائسة لأنها لن تفشل الرغبة فى تنشيط الحياة السياسية إنما ستضفى أيضاً واقعاً مشوهاً مريضاً سيصيب العمل العام بالهزال ويفقده نهائياً المصداقية أمام الرأى العام.

الأمر لا يحتاج إلى مجهود ضخم لرصد محاولات تفصيل أحزاب، فكل الترديدات والحوارات الدائرة فى الأوساط السياسية تتكلم عن الضغوط هنا وهناك والاتصالات لفرض هذا الائتلاف أو هذا التكتل أو للاندماج فى حزب كبير، وفى كواليس المشهد السياسى تدور حوارات واسعة عن قرب أفول أحزاب كانت قريبة من مركز القرار، واختفاء تكتلات لعبت دوراً مهماً فى الآونة الأخيرة، وفشل محاولات لإعادة صياغة كيانات وفقاً لرؤية مختلفة.

الحاصل أن مؤشرات عدة تنم عن احتياجات جادة وحقيقية لتنشيط الحياة الحزبية وإحيائها مجدداً وضخ دماء فى شرايين الحركة الشبابية، والأمر يقتضى أدوات ومؤسسات وتعديلات تشريعية ونظاماً انتخابياً مختلفاً، حتى نصل إلى رئاسية 2022 بواقع قادر على تلبية الاحتياجات التنافسية. وكما يقول البعض أنت تستطيع تنفيذ مشروعات كبرى فى أزمنة محدودة لكنك لا تستطيع خلق واقع سياسى بقرار أو بـ«كبسة زر»، فالحياة السياسية قائمة على التنافس والصراع والقناعات والعمل بحرية بين التجمعات الشعبية فى الجامعات وامتلاك أدوات جذب الناخبين وتكريس العمل وسط الناس لخلق الدوائر الحزبية وتوافر إمكانات اقتصادية تتيح مصدراً لتمويل التحركات الجماهيرية، وهى كلها اشتراطات تتطلب بيئة تشريعية مختلفة عن الواقع القائم.

الشاهد أن أى محاولة لخلق حياة سياسية بالقلم الرصاص مقضى عليها إن آجلاً أو عاجلاً، ولن تنجح فى سد الفراغ الحاصل، وستتيح المجال واسعاً لقوى وجماعات إرهابية أو سياسية غير شرعية بالانتشار واجتذاب عناصر جديدة لصفوفها، ولن يجدى فى مواجهة ذلك أى شعارات حماسية أو وطنية، والمؤكد أن هدف إعادة تنشيط الحياة السياسية وتفعيل دور الأحزاب وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة يمثل مهمة وطنية، وهو فى الوقت ذاته واحد من أهم عوامل نجاح خطط التنمية وجذب الاستثمارات، ومن دون كل ذلك سنظل نراوح فى دائرة مغلقة.

أى مسار عكس الاتجاه سيعيد إنتاج مشهد 2018 الانتخابى بكل أبعاده.