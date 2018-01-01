- عم صيام: لا مؤاخذة يا عمنا.. مسافة ما أخطف التراويح.

- صاحب المحل: اركن بعيد!.. شوف لك أى حتة بعيد عن المحل!.

- عم صيام: أنا راكن قدام المحل مش جواه.

- صاحب المحل: انت عاوز تسد عليّا باب الرزق؟!.

- صاحب محل آخر (يظهر فجأة): اركن بعيد يا جدع انت.. وعدى ليلتك.

- عم صيام (بعصبية): بقول لكم إيه.. كل قرد يلزم شجرته.. انتوا فاكرنى هخاف منكم!.

- صاحب محل ثان (باستنفار): كل قرد يلزم شجرته؟!.. ورحمة أمى لأدخلك جوه القفص.. خش جوه عربيتك من سكات وامشى من هنا.

- عم صيام (بانسحاب): قلبك أبيض.. أنا ما أقصدش.. دى كلمة خايبة كده سمعتها م الواد ابنى.. مش عارف إيه اللى جابها على بالى دلوقتى.. أنا معنديش مشكلة أمشى.. بس يرضيكم تفوتنى التراويح؟!.. ده انتو المفروض تقفلوا وقت الصلاة.

- صاحب المحل الأول: نقفل عشان جنابك تسد الشارع براحتك.. وتوقف حال اللى رايح واللى جاى.. روّح العربية دى وامشى على رجليك.

- عم صيام: قلت لمراتى كده.. كل خطوة بتشيل سيئة وبتحط فى الجيب حسنة.. قالت لى لأ خد العربية.. عشان تجيب السحور وانت راجع.. ههههه.. ما انتو عارفين الستات!.

- صاحب المحل الأول: انت هتحكيلى قصة حياتك.. اسحب العربية من هنا وامشى.. وقفت حالنا الله يوقف حالك.

- عم صيام: أنا حاسس إنك مكتوم شوية.. تقريباً مش سالك.. إيه رأيك ندخل كلنا كده بالصلاة ع النبى نصلى التراويح وندعى ربنا مع الشيخ رضوان إنه يسلك حالنا؟.. انتو ما تعرفوش الدُعا ممكن يسلكها معاكو إزاى.

- صاحب المحل الثانى (بتنمر): اشترى نفسك واخلع من هنا.. أنا عفاريت الدنيا بتتنطط قدامى.

- عم صيام (مبتسماً): مش مصدقك طبعاً.. يا عمنا العفاريت بتخفى فى رمضان.. ما هو لو تدخل معايا للشيخ رضوان هتعرف كل حاجة.. ربنا بيكتف الشياطين فى الشهر الكريم.

- صاحب المحل الأول (ساخراً): عشان اللى زيك بيقوموا بالواجب.. (وهو يمسكه من يده ويشير إلى الشارع): شايف العالم اللى مرصوصة ع الأرض بره الجامع.. قل لى بقى هتصلى فين؟!.

- عم صيام: أنا جاهز.. ما بمشيش من غيرها فى رمضان.. ثانية واحدة.. (يلتقط سجادة صلاة من السيارة): سجادة الصلاة أهه.. أنا هفرش قدامك وأصلى عشان تحل البركة ع المحل.

- صاحب المحل الأول (وهو يمسك بخناقه): واضح إن الذوق مش نافع معاك.

- عم صيام (إلى من حوله): معقولة كده يا جماعة.. انتو هتسيبوه يعتدى عليّا وأنا جاى أصلى.. (وهو ينظر إلى المسجد الذى يصدر عنه صوت الشيخ رضوان): سيبنى أدخل.. الشيخ رضوان قرب يدعى!.. اتكلموا يا جماعة.

- صاحب المحل التانى (وهو يفض الاشتباك): سيبه يا حسين.. خش صلى براحتك.

- عم صيام: يا سلام.. هى دى أخلاق رمضان.

- صاحب المحل الأول: أسيبه إزاى؟.. لازم يسحب عربيته من هنا.

- صاحب المحل الثانى: سيبه وأنا هعالجه.. خش صلى براحتك.. بس ورحمة أمى لأعلم عليك فى الحتة اللى هتوجعك!.. ادخل صلى.. وأنا هخرتقلك العربية.. همسمرها لك فى كل حتة.

- عم صيام (بانزعاج وغضب): انت فاكرها سايبة.. بقول لكم إيه.. كل قرد يلزم شجرته.

- صاحب المحل الثانى: بتكررها.. طيب وحياة.......

- عم صيام: انت سمعتها إزاى.. أنا قصدى إن أنا كقرد هلزم شجرتى.. انت مش قلت لى من شوية «هدخلك القفص».. أدينى داخل برجليّا.