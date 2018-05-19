"الأرصاد": طقس اليوم السبت 19 مايو

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنحفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة لـ39 درجة بينما تبلغ الصغرى 23 درجة.

وإليكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة على أهم المدن المصرية والعواصم العربية والعالمية.