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الوطن

وصول وسفر 2484 راكبا بمينائي سفاجا والغردقة.. وتداول 435 شاحنة

منذ 52 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
وصول وسفر 2484 راكبا بمينائي سفاجا والغردقة.. وتداول 435 شاحنة

ارشيفية

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة محبة وعلى متنها 113 معتمرا، و8 سيارات قادمة من ميناء ينبع، و3 سفن أخرى (مسرة، وبوسيدون إكسبريس، ونما إكسبريس) وعلى متنها 959 راكبا و179 شاحنة بضائع و25 شاحنة عفش ركاب و41 سيارة.

واستقبل الميناء بالأمس، السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهما 722 راكبا و78 شاحنة بضائع و16 شاحنة عفش ركاب و30 سيارة، وغادرت 3 سفن (مسرة، وبوسيدون إكسبريس، ونما اكسبريس) وعلى متنها 154 راكبا و137 شاحنة و3 سيارات.

على جانب آخر، استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 536 راكبا و69 سيارة.

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