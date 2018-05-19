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الوطن

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة " لـ22 مايو

منذ 29 دقيقة
كتب: علاء يوسف
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة " لـ22 مايو

بديع في القفص

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 22 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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