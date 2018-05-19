تجديد حبس المتهم بقتل صديقه 15 يوما في الهرم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس تاجر لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب أفضى إلى موت، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وأفادت التحريات، بأن المتهم قتل صديقه بضربة رأس "روسية"، بعد رفض الأخير زواج المتهم من ابنته، وأنّ المتهم حمل جثة الضحية واتجه بها إلى مستشفى الهرم لإسعافه، وعقب معرفته بوفاته، حمل الجثة واتجه بها إلى قسم شرطة الهرم، ووضع الجثة أمام مكتب المقدم محمد الصغير رئيس المباحث الهرم.

وأُخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث بتفاصيل الواقعة، وعقب ذلك تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار حاتم فاضل، ولا تزال التحقيقات مستمرة.