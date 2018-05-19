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الوطن

برلمانية: المواطن يشعر بآثار انخفاض التضخم بطريقة ملموسة

منذ 23 دقيقة
كتب: سمر نبيه
برلمانية: المواطن يشعر بآثار انخفاض التضخم بطريقة ملموسة

سيلفيا نبيل

 أشادت النائبة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الموازنة بالبرلمان، بانخفاض معدلات التضخم إلى 12.9% طبقا لما أعلنت عنه الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، مؤكدة أن المواطن يشعر بآثار انخفاض التضخم بطريقة ملموسة عن طريق انخفاض أسعار المنتجات والسلع وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

وتوقعت نبيل في تصريحات عنها، ظهور موجة تضخم مرتقبة نظرا للزيادات المرتقبة التي أعلنت عنها الحكومة لكنها لم تحدد موعدا لها، مشيرة إلى أن التضخم سيعاود الانخفاض مرة أخرى عقب هذه الموجة التضخمية حيث ستعمل الحكومة على الحد من النتائج المترتبة على ارتفاع التضخم والسيطرة عليه كما هو مستهدف بموازنة العام الجديد.

وأوضحت عضو لجنة الموازنة، أن انخفاض مستوى التضخم مرتبط بالإنتاج والبطالة وهو ما عملت عليه الدولة ولا تزال تعمل عليه عن طريق المشروعات القومية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي ستوفر فرص عمل للشباب ما سيقضي على البطالة ويزيد من معدلات التنمية والإنتاج الأمر الذي سيؤثر بدوره على معدلات التضخم بالإيجاب.

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