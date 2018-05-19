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الوطن

بنك مصر يدعم "الأورمان" بـ300 مليون جنيه

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد بركات
بنك مصر يدعم "الأورمان" بـ300 مليون جنيه

الأرمان وبنك مصر يوقعان البروتوكول

أعلن المركز الإعلامي لجمعية الأورمان، أن المصرفي محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وقعا بروتوكول تعاون بين البنك والجمعية يقوم البنك بمقتضاه بدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر بمبلغ 300 مليون جنيه من أجل استكمال إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثالثة بالمستشفى.

وأكد المهندس حسام القباني، في بيان رسمي، أن بروتوكول التعاون بين البنك والجمعية يعد الأكبر من نوعه في تاريخ العمل الخيرى المصرى، وأن البنك بتوقيعه البروتوكول مع الجمعية يضرب مثلا فريدا في المسئولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى في مصر، ويؤكد أن المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها بنك مصر تضع نصب أعينها خدمة مرضى السرطان في الصعيد ودعمهم لمحاربة هذا المرض اللعين عبر دعم مستشفى شفاء الأورمان، وإنهاء إنشاءات وتجهيزات المرحلة الثالثة من المستشفى.

من جانبه، أكد المصرفي محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك في دعمه لمرضى السرطان وبخاصة سكان الصعيد منهم يؤكد على أن المؤسسات الاقتصادية لابد أن تشارك في رفع المعاناة عن كل المصريين، جنبا إلى جنب مع الدور الاقتصادى الذى تقوم به وأن التعاون بين الأورمان وبنك مصر في مجالات العمل الخيرى متعددة وسبق للبنك والجمعية التعاون في تزويد شرائح غير القادرين من الراغبين في الحصول على فرص عمل تزويدهم بقروض صغيرة لإتمام تنفيذهم لمشروعات انتاجية صغيرة ومتناهية الصغر في عدد من المحافظات من خلال بروتوكول التعاون بين البنك والأورمان وصلت قيمته 4 ملايين جنيه، واستفاد منه اكثر من 500 مستفيد.

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