الجندي: "البعض يقترح على ربنا في الدعاء.. وبندخل في التفاصيل"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أخطاء كثيرة يرتكبها الناس أثناء الدعاء، منها الإطالة والدخول في التفاصيل، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع سنة النبي محمد صل الله عليه وسلم، الذي كان يختصر في الدعاء ويختار كلماته في الدعاء دون التفاصيل.

وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "دي إم سي": "مشكلتنا إننا بنقترح على ربنا في الدعاء، يا رب اديني مبلغ عشان أديه لفلان ويعمل كذا، إحنا بنضع خارطة طريق لربنا عشان الاستجابة في الدعاء".

وتابع: "في ناس بتدخل التفاصيل، مثلا اللهم انصر المسلمين، في بورما والشيشان وباكستان، ما تقول المسلمين وخلاص بتضيع الوقت دون سبب ليه".