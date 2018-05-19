"الأعلى للجامعات": إنشاء 3 مراكز للتميز بـتكلفة 90 مليون دولار

عرض الدكتور محمد سيد صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، خلال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات، الذي عقد مساء اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مشروع إنشاء ثلاث مراكز للتميز بالجامعات المصرية في مجالات المياه والزراعة والطاقة، بتكلفة تقديرية تبلغ 90 مليون دولار بواقع 30 مليون دولار لكل مركز، في إطار مبادرة التواصل بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص والجامعات الأمريكية الممولة من المعونة الأمريكية.

وقال رئيس الإدارة المركزية للبعثات أن هذه المراكز تهدف إلى زيادة النشر العلمي في الدوريات العلمية المرموقة وجودة التعليم وتطبيق الأبحاث والابتكار في المجالات ذات الصلة.