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الوطن

تشكيل لجنة لدراسة المواقع المقترحة لعمل وحدات مصرفية لبنك مصر بدمياط

منذ 42 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
تشكيل لجنة لدراسة المواقع المقترحة لعمل وحدات مصرفية لبنك مصر بدمياط

محافظ دمياط

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تشكيل لجنة لدراسة المواقع المقترحة لعمل وحدات مصرفية لبنك مصر فرع دمياط، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والبنك لتغطية نقاط التمركز بالمحافظة بأفرع البنك لخدمة المواطنين بمنطقة عزبة البرج، وكفر البطيخ، والسنانية، والروضة، وشطا، على أن ينفذ البنك بناء مباني خاصة بالوحدات المحلية عليها، وذلك في إطار المساهمة المجتمعية للبنك مع تخصيص الدور الأرضي للبنك مقابل إيجار تحدده اللجان المختصة تحقيقًا الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية للمواطنين .

وأكد المحافظ أن تكون اللجنة المشكلة مشتركة من مدير الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة ومندوبين من بنك مصر.

ومن المنتظر أن تكون مهمة اللجنة دراسة المواقع المقترحة وتحديد ما إذا كانت تصلح لعمل وحدات مصرفية للبنك عليها من عدمه .

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