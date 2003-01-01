فى رأيى المتواضع أن خسارة أنصار إيران فى العراق التى أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية العراقية أكثر فداحة وتأثيراً لإيران من قرار دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى معها!

العراق هى - تاريخياً - الجائزة الكبرى لإيران، والسيطرة على بغداد هى حلم الأحلام لمن يجلس فى مقعد الحكم فى طهران!

كان الحلم منذ الساسانيين، والصفويين والفرس هو تحويل بغداد عاصمة الرشيد ومهد الخلافة العباسية، ورمز العروبة، وقلعة السنة إلى مدينة شيعية مذهباً، فارسية قومية، أسيرة ومرتهنة سياسياً واقتصادياً وأمنياً لإيران.

والمذهل أن الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت على تمويل أغلى مشروع احتلال فى التاريخ المعاصر لاحتلال العراق، والذى كلف واشنطن 3 تريليونات و700 مليار دولار، ثم قدمته بواسطة الحاكم بريمر على مائدة من ذهب لإيران!

سيطرت إيران على تفاصيل الحكم، وأصبح قاسم سليمانى هو الحاكم بأمره، وأصبح الحشد الشعبى هو القوة الموازية للجيش الوطنى العراقى. وسيطرت إيران إلى الحد أنها تصرفت فى الاحتياطى النقدى الموجود فى البنك المركزى العراقى للإنفاق على مغامراتها العسكرية فى سوريا!!

المذهل أن التاريخ استيقظ وعادت الصحوة العروبية الوطنية فى العراق.

قاد هذا التطور الرائع آية الله السيستانى الذى يرى أن المرجعية الدينية للشيعة فى إيران ترتبط بعروبتهم وليس بمرجعية فارسية فى «قم».

وهكذا أصبح السيستانى مقابل خامنئى، و«النجف» فى مواجهة «قم» والعروبة فى مواجهة الفارسية.

وجاءت نتائج الانتخابات البرلمانية لتعكس كل هذه العناوين على أرض الواقع السياسى.

وأسفرت الانتخابات عن فوز تحالف «سائرون» الذى يقوده الزعيم مقتدى الصدر بـ54 مقعداً من أصل 329 مقعداً وجاء تحالف الفتح بزعامة هادى العامرى تالياً تم تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادى ثالثاً. ولا يمكن تجاهل التحول الجذرى الذى حدث فى موقف الزعيم الشيعى مقتدى الصور الذى كان محسوباً على إيران فى عمله النضالى الجهادى ضد الاحتلال الأمريكى منذ عام 2003 وقيادته لجيش «المهدى»، إلى الدفاع عن «عروبة ووطنية» العراق، ثم فتحه قنوات علنية قوية مع الرياض فى العامين الماضيين. وهكذا أصبح السيستانى، والصدر، وحيدر العبادى الثالوث الذهبى الذى يشكل البوابة المنيعة ضد الاختراق الإيرانى فى العراق.

خسارة إيران للعراق لا تعادلها خسارة، لذلك لا بد من الانتباه بقوة إلى قيام طهران بإعادة صياغة سياسة جديدة لاستعادة بغداد!