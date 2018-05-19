غدا.. "رمضان بعيونهم" يستعرض عادات وتقاليد ليبيا في رمضان

تستعرض شاشة قناة الناس، غدًا، عادات وتقاليد المسلمين في ليبيا في شهر رمضان الكريم، وذلك في السادسة إلا ثلث عصرًا، وذلك في حلقة جديدة من حلقات برنامج "رمضان بعيونهم"، الذي يقدمه على الكشوطى، حيث يستضيف البرنامج ضيف من ليبيا للتعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين العادات والتقاليد المصرية والليبية في الشهر الكريم.

"رمضان بعيونهم" يتناول العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الكريم لدى المسلمين في دول العالم، حيث يستضيف البرنامج في كل يوم ضيفًا من دولة مختلفة، ليرصد عادات وتقاليد تلك البلد خلال الشهر الكريم، ومنهم مسلمو الصين واليابان وروسيا وألمانيا والهند وجزر القمر، مستعرضًا كيف يستقبل أهل تلك الدول الشهر الفضيل، بالإضافة إلى أشهر ما يميز مطبخهم على فطار وسحور رمضان.

البرنامج من تقديم على الكشوطى، وإخراج أحمد الجنايني.