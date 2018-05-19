بالصور| معونات غذائية وكسوة ملابس لـ400 أسرة في قرية روضة شمال سيناء

تسلمت قرابة 400 أسرة من أهالي قرية الروضة بمركز بئر العبد في محافظة شمال سيناء معونات غذائية، وكسوة ملابس، للأهالي المتضررين من الأعمال الإرهابية التي شهدتها القرية خلال شهر نوفمبر الماضي، حين تم استهداف المصلين بمسجد القرية بواسطة عناصر إرهابية.

وقال الهلال الأحمر المصري، في بيان صادر عنه، اليوم، إن المساعدات أرسلت لأهالي القرية في الفترة من 9 إلى 14 مايو الجاري بواسطة متطوعيه.

وأضاف "الهلال"، أن المعونات تأتي كجزء من الدعم المقدم من الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع الاتحاد العام لجمعيات الصليب والهلال الأحمر.