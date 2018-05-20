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الوطن

"الطيب" يوجه بجعل انتداب المعلمات لأعمال الامتحانات اختياريا

منذ 58 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
"الطيب" يوجه بجعل انتداب المعلمات لأعمال الامتحانات اختياريا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في اجتماعه، أمس السبت، مع مديري المناطق الأزهرية، للوقوف على استعداداتهم لامتحانات الثانوية الأزهرية، بنقل جميع ما يتعلق بامتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية بما في ذلك أمانة السر إلى المناطق الأزهرية بالمحافظات اعتبارا من العام الجامعي 2018 - 2019.

كما قرر جعل انتداب السيدات لأعمال الامتحانات اختياريا للراغبات فقط رعاية لظروف النساء العاملات وانشغالهن برعاية أسرهن، كما كلف قطاع المعاهد الأزهرية حل مشكلة تفاوت المقابل المادي للمشاركة في أعمال الامتحانات بين المراحل المختلفة، حيث سيتم التسوية بين كافة المراحل رفعا للظلم عن المرحلتين الابتدائية والاعدادية.

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