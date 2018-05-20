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الوطن

إصابة 32 شخصا من عائلة واحدة بتسمم في سوهاج

منذ 34 دقيقة
كتب: خالد الغويط
إصابة 32 شخصا من عائلة واحدة بتسمم في سوهاج

ارشيفية

أصيب 32 شخصا، مساء أمس، من عائلة واحده بينهم 12 طفلا بتسمم غذائي إثر تناولهم لبن منزلي، وتم نقل المصابين لمستشفى المراغة ومستشفى جهينة بسوهاج، وتلقى المصابين العلاج وصرح لهم بالخروج عدا طفل تم حجزه تحت الملاحظة.

كان اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز المراغة يفيد بورود إشارة من مستشفيي المراغة وجهينة المركزي بوصول كل من أحمد محمد عبد الله، 55 عاما مزارع و19 آخرين و12 طفل وجميعهم من عائلة واحدة ويقيمون بناحية نجع العرب التابع لقرية الغريزات دائرة المركز مصابين "بحالة إعياء وقيء مستمرة"، إدعاء تناول طعام فاسد.

انتقل اللواء نائب مدير الأمن لقطاع الشمال ومأمور وضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص وسؤال المصابين قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد " لبن " ونفوا الشبهة الجنائية، وتلقي المصابين العلاج، وصرح لهم بالخروج، عدا الطفل عمر سليم سالم، عامين تم وضعه تحت الملاحظة بمستشفي المراغة المركزى. 

أخطرت الإدارة الصحية بالمراغة لإتخاذ اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2110 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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