تدشين خط جديد بين مطاري برج العرب والمنامة

علمت الوطن من مصادرها الخاصة، أنه من المقرر تدشين خط جوي جديد بين كل من مطاري برج العرب بالإسكندرية والمنامة في الكويت، بواقع رحلتين أسبوعيا، عبر شركة الخطوط الجوية الكويتية، بداية من يونيو القادم، لاستيعاب زيادة الحركة الركابية بين البلدين.

وأضافت المصادر، أن شركة طيران الخليج ستُسَيِّر رحلتين أسبوعيا، حيث يشهد مطار برج العرب الدولي كثافة ركابية وجوية هائلة، خاصة عقب إغلاق مطار النزهة بالإسكندرية بشكل كامل أمام الرحلات والركاب.

يذكر أن مطار برج العرب، هو نافذة محافظات الوجه البحري على العالم.