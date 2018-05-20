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الوطن

تإجيل دعوى جديدة تطالب بوقف نشاط "أوبر" و"كريم" لـ15يوليو

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد عيسي
تإجيل دعوى جديدة تطالب بوقف نشاط "أوبر" و"كريم" لـ15يوليو

مجلس الدولة

قررت الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم، والتي تطالب بوقف ترخيص ونشاط شركات أوبر وكريم، ووقف نشاطهما في مصر لجلسة 15 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 33744 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركة "أوبر" و"كريم".

وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما بوقف نشاط الشركتين، وطعنت هيئة قضايا الدولة، نائبة على الحكومة، على الحكم، كما تقدمتا الشركتين بطعن على الحكم، ولازالت تلك الطعون متداولة أمام المحكمة الإدارية العليا.

ولن يؤثر الحكم في الدعوى الجديدة التي ستنظر غدا، على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

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