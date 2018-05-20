عميد "علوم أسيوط" يتابع امتحانات الدور الثاني

تفقد الدكتور عبد الحليم مصطفى، عميد كلية العلوم بأسيوط، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/ 2018.

وشدد على ضرورة الالتزام التام باتباع كافة التعليمات الخاصة بانضباط اللجان، وتوفير سبل الراحة للطلاب والمناخ المناسب لأداء الامتحانات.

وفي سياق آخر، صرح يحيى أمين، مدير عام الشئون الإدارية، بأن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أصدر قرارا، بانتداب كل من "الدكتور وحيد إبراهيم، رئيسا لقسم الألبان بكلية الزراعة، والدكتور مصطفى حامد، رئيسا لقسم الكيمياء العضوية بكلية الصيدلة، وعاطف فرج، رئيسا لقسم بيولوجي الفم والأسنان.