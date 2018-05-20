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الوطن

استكمال دعم استراحات الدبلومات الفنية بكافة الاحتياجات بالوادي الجديد

منذ 7 دقيقة
كتب: شرف غريب
استكمال دعم استراحات الدبلومات الفنية بكافة الاحتياجات بالوادي الجديد

مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد

استكمل الدكتور ابراهيم التداوي، وكيل تعليم الوادي الجديد، دعم استراحات الدبلومات الفنية بكافة الاحتياجات اللازمة لتفعيل العمل، حيث بلغ عدد استراحات الدبلومات الفنية 28 استراحة على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة سبل الراحة، لاستراحات الدبلومات الفنية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال التداوي، إن إدارة المشتريات بالمديرية تدعم تطوير الإدارات التعليمية بالخامات والأجهزة لدعم العملية التعليمية، وأنه جرى تدعيم إدارة باريس التعليمية ومدارسها، بعدد من طفايات الحريق وعددا من ترابيزات المعلم لدعم العملية التعليمية خلال الخطة الاستثمارية للعام 2017 / 2018 ميلاديًا.

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