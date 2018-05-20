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الوطن

ضبط أحزمة ناسفة ومعدات لـ"داعش" في المدينة القديمة بالعراق

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
ضبط أحزمة ناسفة ومعدات لـ"داعش" في المدينة القديمة بالعراق

العراق

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة بكميات مخلفات لتنظيم "داعش" الإرهابي، تم تدميرها من قبل الأجهزة الأمنية، في مركز محافظة نينوى، شمال بغداد. 

وأفاد الناطق الرسمي باسم المركز، العميد يحيي رسول، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، بأن مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن تعثر على مخزن للعتاد، في منطقة الفاروق "التابعة للمدينة القديمة"، بالجانب الأيمن من الموصل، مركز المحافظة، شمال العراق. 

وعدد رسول، المحتويات وهي 5 أحزمة ناسفة، و24 صواعق تفجير، و5 قنابل "رمانات" تركب على الطائرة المسيرة، وجهاز يستخدم في تقوية "gps" للطائرات المسيرة.

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