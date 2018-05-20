ضبط منظفات وسلع غذائية مجهولة المصدر في الوادي الجديد

شنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، بالاشتراك مع مباحث تموين المحافظة، بقيادة الرائد أحمد الدربي، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية و المنظفات مجهولة المصدر.

وقال معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين بالمحافظة، إن الحملة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الفول السوداني، والسمسم، وجوز الهند، و15 زجاجة منظف ملابس، ومنظف سيراميك، وأحواض مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات داخل أحد المحلات بمدينة الخارجة.

وأضاف أنه جرى تحريز المضبوطات، وجري تحرير محضر بتهمة الغش التجاري لترويج منتجات مجهولة المصدر، وجرى تحويل المحضر للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.