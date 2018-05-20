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الوطن

التحقيق في وفاة 3 عمال غرقا أثناء صيانة غرفة صرف صحي بالزقازيق

منذ 5 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
التحقيق في وفاة 3 عمال غرقا أثناء صيانة غرفة صرف صحي بالزقازيق

ارشيفية

تباشر نيابة قسم ثان الزقازيق، اليوم، التحقيق في واقعة وفاة 3 عمال غرقا أثناء صيانة غرفة صرف صحي  

وكان اللواء رضا طبلية ، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوفاة ثلاث أشخاص أثناء قيامهم بأعمال صيانة غرفة صرف صحى، أمام معرض الحصري للسيارات طريق موقف المنصورة دائرة القسم.

انتقل على الفور مأمور وضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثامين، وبالفحص تبين وفاة "محمد. س. ا"، 35 عامًا، عامل، "هيثم. ا. س"، 22 عامًا، عامل، و"محمد. ا. ا"، 31 عامًا، عامل، وجميعهم مقيمين جهينة بمحافظة سوهاج.

وبسؤال شقيق الأول عبدالرازق، 53 عامًا، صاحب مكتب مقاولات عمومية، ومقيم الجديدة مركز منيا القمح، وله محل إقامه آخر جهينة سوهاج قرر أنه أثناء قيام المتوفين بإجراء أعمال صيانة بغرفة الصرف الصحي المشار إليها حدثت الوفاة ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

جرى التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى الزقازيق العام تحت تصرف النيابة العامة، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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