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الوطن

مصرع طالب غرقا أثناء استحمامه بمياه ترعة الإسماعيلية في بلبيس

منذ 5 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
مصرع طالب غرقا أثناء استحمامه بمياه ترعة الإسماعيلية في بلبيس

ارشيفية

لقى طالب بالصف الثالث الإعدادي مصرعه غرقًا أثناء استحمامه بمياه ترعة الإسماعيلية في مركز بلبيس. 

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من "رمضان. م. ا. ع"، 49 عامًا، سائق، ومقيم في قرية الزوامل ببلبيس، بغرق نجله "عبد الله"، 14 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، أثناء استحمامه في مياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري الزوامل، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الوفاة.

حرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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