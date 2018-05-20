"تضامن الغربية": توزيع 400 كرتونة سلع غذائية بميت حواي

أصدرت المحاسبة تغريد عوارة، مديرة التضامن والشؤون الاجتماعية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته بالتنسيق مع رئاسة مجلس مركز ومدينة السنطة بالضرورة توزيع 400 كرتونة تحتوي على السلع الغذائية الأساسية والرمضانية، على الأسر الفقيرة بقرية ميت حواى التابعة لمركز السنطة.

شارك في توزيع الكراتين كلاً من اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة، والمستشار سامح عبدالمنعم البسيونى، رئيس جمعية العلم والإيمان بالقرية، وزين بدران مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالسنطة، وأمل البرقي، رئيسة وحدة التضامن الاجتماعي بميت حواى، ومحمد الخطيب، رئيس الوحدة المحلية بميت حواى.

ومبادرة توزيع كراتين السلع تأتي في إطار حرص الدولة ومؤسساتها المختلفة على التلاحم مع أبناء الشعب المصري، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا على مستوى قرى ومراكز المحافظة.