لخدمة المشجعين.. "الخارجية" تطلق صفحة إرشادات استعدادا لكأس العالم

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية قررت يوم 20 الجاري تخصيص صفحة على موقعها الإلكتروني، لتقديم الإرشادات اللازمة للمشجعين المصريين المسافرين إلى دولة روسيا الإتحادية لحضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018.

وأضاف أبو زيد، في بيان له، اليوم، أن وزارة الخارجية تقوم بالتنسيق بصورة يومية مع كل أجهزة الدولة المعنية والجانب الروسي عبر السفارة المصرية في موسكو لوضع الإرشادات اللازمة للمواطنين المصريين على أن يتم تحديث تلك الإرشادات كلما استدعت الحاجة، إذ تتناول الإرشادات التي تم إطلاقها على موقع الوزارة مستندات إثبات الشخصية الواجب على المواطن حملها عند السفر إلى روسيا، وتوقيتات الدخول والمغادرة طبقًا لقواعد التأشيرة المعمول بها في هذا الصدد، وإرشادات الإقامة وحجز الفنادق والانتقالات، والحد الأقصى من المبالغ المالية المسموح بدخولها مع المواطن.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الإرشادات تتضمن أيضًا بعض النصائح العامة التي تسهل من زيارة وإقامة المشجعين، وعناوين مراكز استخراج بطاقات المشجعين "Fan ID" في المدن الروسية التي تستضيف مباريات المنتخب المصري، وعناوين بعض أقسام الجوازات التي يمكن تسجيل الإقامة بها فور الوصول، بالإضافة إلى أرقام الطوارئ الخاصة بالسلطات الروسية وبيانات الاتصال بالسفارة المصرية في موسكو، علما بأنه سوف يتم تخصيص خطوط ساخنة إضافية على مدار الساعة يعلن عنها تباعاً لتلقي اتصالات المشجعين المصريين.

وفي ختام تصريحاته، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزارة تتولى متابعة الاستعدادات النهائية لهذا الحدث الهام بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، وأنه جاري اتخاذ الترتيبات النهائية في هذا الشأن من أجل تيسير إقامة المشجعين المصريين.