مدير "السامر": الفرقة لن تقدم عروض في رمضان لعدم توفر دور عرض مناسبة

عبر المخرج جلال العشري، مدير فرقة السامر التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عن أسفه الشديد، بسبب عدم توفر دور عرض مناسبة لتقديم عروض الفرقة، كما أن الفرقة ليس لديها دار عرض صالحة لتقديم العروض في الوقت الحالي، فمسرح السامر هو دار عرض الفرقة مازال تحت الصيانة، كما أن المواقع الثقافية مشغولة بالخريطة الرمضانية طوال الشهر.

وتابع "العشري": الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أكدت على الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على أهمية تواجد عروض للفرقة فى شهر رمضان، ولدينا عروض منها مسرحية (مرة) تأليف وإخراج شاذلي فرح، والتي عرضت على قصر ثقافة الجيزة الشهر الماضى، كما أن لدينا عرضين آخرين هما (بتول)، (روفة فيلم عربي) إلا أن الفرقة لن تعرض فى شهر رمضان لعدم توفر دار عرض مناسبة".