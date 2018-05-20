تسجيل الدخول

الوطن

مقتل ستة شرطيين هنود على أيدي المتمردين

منذ 19 دقيقة
كتب: أ.ف.ب
مقتل ستة شرطيين هنود على أيدي المتمردين

صورة ارشيفية

قتل ستة جنود هنود، اليوم الأحد، في انفجار قنبلة وضعت على جانب طريق في غابة نائية في شرق الهند، حيث يشن المتمردون تمردا منذ عقود.

وأصيب ضابط في الانفجار الذي اصاب عربة شرطة في منطقة دانتيوادا في ولاية تشهاتيسجار في شرق البلاد، على ما أفاد الضابط الكبير في شرطة الولاية ساندر راج.

وكانت الشرطة ترافق شاحنة تنقل مواد لبناء طريق، حسب راج الذي أشار إلى أن الشرطة تقوم بحملة بحث عن المتمردين.

وبدأ تمرد الماويين في الهند في ستينات القرن الفائت وتسبب في مقتل الآلاف في عمليات عنف شبه يومية.

والشهر الفائت، قتل عشرات المتمردين الماويين في مداهمات للجيش في الغابات. وفي مارس الماضي، قتل ثمانية أفراد من قوات هندية شبه عسكرية حين أصاب انفجار مركبتهم.

وبدات حركة التمرد هذه بحركة احتجاج مزارعين في البنغال الغربية في 1967. وانكفأت حركة التمرد الماوية الى غابات وسط الهند وتحارب قوات نيودلهي والسلطات المحلية منذ نصف قرن.

وتجد حركة التمرد دعما بين الأهالي الغاضبين والمنسيين في المستوى التنموي. ولقي اكثر من 15 الف شخص مصرعهم في هذا النزاع منذ 1980، بحسب ارقام للحكومة الهندية.

أخبار متعلقة

ضرب مسلم حتى الموت في الهند لاتهامه بذبح بقرة

ضرب مسلم حتى الموت في الهند لاتهامه بذبح بقرة
الهند تسجن دبلوماسية سابقة 3 أعوام لتسريب معلومات لباكستان

الهند تسجن دبلوماسية سابقة 3 أعوام لتسريب معلومات لباكستان
الهند تعرب عن قلقها تجاه الاشتباكات المستمرة على حدود قطاع غزة

الهند تعرب عن قلقها تجاه الاشتباكات المستمرة على حدود قطاع غزة
الهند تزيد وارداتها من نفط إيران في أبريل لأعلى مستوى منذ 2016

الهند تزيد وارداتها من نفط إيران في أبريل لأعلى مستوى منذ 2016
مصرع 18 شخصا جراء انهيار جسر في شمال الهند

مصرع 18 شخصا جراء انهيار جسر في شمال الهند

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

محافظ الدقهلية: تحصين 267 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية

محافظ الدقهلية: تحصين 267 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية

عباس يدخل المستشفى للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة

عباس يدخل المستشفى للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة

مدير "السامر": الفرقة لن تقدم عروض في رمضان لعدم توفر دور عرض مناسبة

مدير "السامر": الفرقة لن تقدم عروض في رمضان لعدم توفر دور عرض مناسبة

طوارئ في "مياه الدقهلية" لتوفير احتياجات المواطنين برمضان

طوارئ في "مياه الدقهلية" لتوفير احتياجات المواطنين برمضان

إزالة 26 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بقرية إدفينا في البحيرة

إزالة 26 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بقرية إدفينا في البحيرة

اختيارات الوطن

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

الأكثر قراءة

عاجل