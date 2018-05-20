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الوطن

استخراج 1200 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

منذ 51 دقيقة
كتب: شرف غريب
استخراج 1200 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

ديوان عام محافظة الوادي الجديد

قال أحمد طليب، وكيل مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جرى استخراج 1200 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بمراكز المحافظة الخمسة.

وأضاف "طليب"، في تصريحات صحفية، أن الشهادات متاحة بجميع الفئات، في البنوك على أرض المحافظة، لتوفير حياة تأمينية للعمال الموسميين والمرأة المعيلة ومن ليس لهم تأمينات ثابتة، بما يحقق استقرار الأسُر في حالة وفاة الشخص صاحب الشهادة، ليحصل الورثة على مبالغ مالية ومعاش حسب مدة الشهادة، في ظل وجود عدة خيارات تأمينية أمام الراغبين في شراء الشهادات.

 

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