نائب يتدخل لإنهاء أزمة "حافز الإثابة" للمراقبين الصحيين بملوي

تدخل النائب شريف نادى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة بندر ملوي، لحل أزمة المراقبين الصحيين بشأن عدم صرف حافز الإثابة رغم صدور حكم قضائي لصالحهم.

وحصل نائب "المصريين الأحرار" على موافقة وكيل وزارة الصحة بالمنيا باتخاذ الإجراءات القانونية والمحاسبية للعاملين في ملوي أسوة بزملائهم على ضوء الأحكام القانونية والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

وكان المراقبين الصحيين بملوي تقدموا بطلب مزكي من النائب شريف نادى استعرض خلاله حصولهم أحكام قضائية لاحقية المراقبين في صرف حافز الإثابة بنسبة 25% من الأجر الأساسي اعتبارا من أول يناير 1999 وبنسبة 75% من الأساسي اعتبارًا من مايو 2008.

وأضاف الطلب، أنه بناء علي الحكم صرفت المستحقات حتى 30 يونيو 2011، واستكمال صرف الحافز من يوليو 2011 حتى ديسمبر 2013 .

وتابع المراقبين الصحيين، أن الإدارة الصحية بملوي قامت بتعليق المبالغ عن المدة الأخيرة ديون حكومية وشرعت في خصمها من جميع مستحقات المراقبين رغم ورد تعليمات من المركزي للمحاسبات ومديرية الصحة بإرجاء الخصم.