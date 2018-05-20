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الوطن

 تعاون مشترك بين "مصر للعلوم"وكليات التجارة بلندن

منذ 23 دقيقة
كتب: أحمد أبوضيف
 تعاون مشترك بين "مصر للعلوم"وكليات التجارة بلندن

جانب من توقيع البروتوكول

وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إتفاقيتين تعاون بين كليات التجارة بلندن سكول London school of commerce و Canterbury Christ church University، وذلك إيماءا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين لإنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية فى مصر، وانطلاقا من الخبرة الدولية التى تتمتع بها بريطانيا فى نقل خدماتها التعليمية فى العالم.

وأضافت الجامعة في بيان لها، أن هذه الشراكة ستعود بالنفع على الجانبين المصري والبريطاني، كما ستعود بالفائدة أيضا على الطلاب والمؤسسات التعليمية في البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم التعاون الدولي في مجال التعليم العالي بين مصر وبريطانيا.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين الكاشف، مديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر، على حرص الجامعة على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مـع بريطانيا، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات التعليمية والبحثية المصـرية والإنجليزية.

وأضافت الكاشف، ان مازال هناك مشاريع واتفاقيات ستعلن عنها الجامعة الفترة المقبلة، موضحة: "أن مجلس إدارة الجامعة يعمل على توفير كل الدعم العلمي للطلاب حتي يستطيع تخريج جيل جديد من الشباب يستطيع تمثيل مصر في الخارج، وأن يكون قادرًا على المنافسة في المسابقات التعليمية".

وتنص الاتفاقية على أن تقوم كلية London school of commerce وايضا جامعة كانتربري Canterbury Christ church University بتقديم الدعم اللازم لتصميم وتنفيذ وتقديم كل ماهو جديد في مجال دراسة الطب و التجارة والاقتصاد، من خلال تقديم الاستشارات الأكاديمية وخدمات تطوير المناهج، ونظم التقييم وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومراقبة جودة العملية التعليمية وتبادل الأساتذة والطلاب وذلك دعما لرؤية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

 

 

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