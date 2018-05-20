غدا.. عادات وتقاليد أفغانستان في "رمضان بعيونهم"

تستعرض شاشة قناة الناس، غدًا، عادات وتقاليد أهل أفغانستان خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في السادسة إلا ثلث عصرًا في حلقة جديدة من حلقات برنامج "رمضان بعيونهم"، والذي يقدمه الكاتب الصحفي والمذيع علي الكشوطي، ويستضيف الكشوطي ضيف من أفغانستان للتعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين العادات والتقاليد المصرية في الشهر الكريم وبين عادات وتقاليد أهل أفغانستان.

"رمضان بعيونهم" يتناول العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الكريم لدى المسلمين فى دول العالم، حيث يستضيف البرنامج فى كل يوم ضيفا من دولة مختلفة، ليرصد عادات وتقاليد تلك البلد خلال الشهر الكريم، ومنهم مسلمو الصين واليابان وروسيا وألمانيا والهند وجزر القمر، حيث يستعرض البرنامج كيف يستقبل أهل تلك الدول الشهر الفضيل، إضافة إلى أشهر ما يميز مطبخهم على فطار وسحور رمضان.

البرنامج من تقديم علي الكشوطي، ومن إخراج أحمد الجنايني ويرأس تحريره الكاتب الصحفي صبحي مجاهد، وتحت إشراف الدكتور مصطفى عبد الكريم مدير تحرير البرامج بالقناة، والمخرج الكبير عماد فتوح المدير الفني والتنفيذي للقناة.

القناة تحرص منذ انطلاقتها الجديدة في عام 2015 على تقديم عدد من البرامج من خلال المنهج الأزهري والفهم الصحيح للدين، وذلك تحت إشراف الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، ومدير إدارة البرامج بالقناة.