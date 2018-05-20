تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. عادات وتقاليد أفغانستان في "رمضان بعيونهم"

منذ 7 دقيقة
كتب: خالد فرج
غدا.. عادات وتقاليد أفغانستان في "رمضان بعيونهم"

علي الكشوطي

تستعرض شاشة قناة الناس، غدًا، عادات وتقاليد أهل أفغانستان خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في السادسة إلا ثلث عصرًا في حلقة جديدة من حلقات برنامج "رمضان بعيونهم"، والذي يقدمه الكاتب الصحفي والمذيع علي الكشوطي، ويستضيف الكشوطي ضيف من أفغانستان للتعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين العادات والتقاليد المصرية في الشهر الكريم وبين عادات وتقاليد أهل أفغانستان.

"رمضان بعيونهم" يتناول العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الكريم لدى المسلمين فى دول العالم، حيث يستضيف البرنامج فى كل يوم ضيفا من دولة مختلفة، ليرصد عادات وتقاليد تلك البلد خلال الشهر الكريم، ومنهم مسلمو الصين واليابان وروسيا وألمانيا والهند وجزر القمر، حيث يستعرض البرنامج كيف يستقبل أهل تلك الدول الشهر الفضيل، إضافة إلى أشهر ما يميز مطبخهم على فطار وسحور رمضان.

البرنامج من تقديم علي الكشوطي، ومن إخراج أحمد الجنايني ويرأس تحريره الكاتب الصحفي صبحي مجاهد، وتحت إشراف الدكتور مصطفى عبد الكريم مدير تحرير البرامج بالقناة، والمخرج الكبير عماد فتوح المدير الفني والتنفيذي للقناة.

القناة تحرص منذ انطلاقتها الجديدة في عام 2015 على تقديم عدد من البرامج من خلال المنهج الأزهري والفهم الصحيح للدين، وذلك تحت إشراف الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، ومدير إدارة البرامج بالقناة.

 

أخبار متعلقة

الاتحاد السكندرى يعتمد استقالة المدير الفنى لكرة السلة

الاتحاد السكندرى يعتمد استقالة المدير الفنى لكرة السلة
جهاز الكرة بالأهلي ينعي وفاة المدير الفنى لنكانا الزامبى

جهاز الكرة بالأهلي ينعي وفاة المدير الفنى لنكانا الزامبى
وكيل إيهاب جلال يعلق على قبول «مرتضى» استقالة المدير الفنى

وكيل إيهاب جلال يعلق على قبول «مرتضى» استقالة المدير الفنى
المدير الفنى للأهلي يستغيث بلجنة الكرة: «السعيد» ترك فراغاً كبيراً

المدير الفنى للأهلي يستغيث بلجنة الكرة: «السعيد» ترك فراغاً كبيراً

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"تعليم المنيا": لا شكاوى من اللغة العربية والدين في امتحانات الدبلومات

"تعليم المنيا": لا شكاوى من اللغة العربية والدين في امتحانات الدبلومات

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالمحلة

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالمحلة

توريد 202 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية

توريد 202 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية

غدا.. عادات وتقاليد أفغانستان في "رمضان بعيونهم"

غدا.. عادات وتقاليد أفغانستان في "رمضان بعيونهم"

فيديو|"شالوم".. برنامج يفضح عدد من النجوم: "رحبوا بالتعامل مع إسرائيل"

فيديو|"شالوم".. برنامج يفضح عدد من النجوم: "رحبوا بالتعامل مع إسرائيل"

اختيارات الوطن

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

من "فراخ وطنية" لـ"عطور إسلامية".. عمرو خالد في مرمى "الاتجار بالدين"

من "فراخ وطنية" لـ"عطور إسلامية".. عمرو خالد في مرمى "الاتجار بالدين"

معاناة مع وصمة «رد سجون»: «من كان منكم بلا خطيئة.. فليرمنا بحجر»

معاناة مع وصمة «رد سجون»: «من كان منكم بلا خطيئة.. فليرمنا بحجر»

اقتراح برلمانى بمنح كل سجين قطعة أرض فى الصحراء.. ونائب: «لن ينصلح حالهم إلا بالعمل»

اقتراح برلمانى بمنح كل سجين قطعة أرض فى الصحراء.. ونائب: «لن ينصلح حالهم إلا بالعمل»

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

الأكثر قراءة

عاجل