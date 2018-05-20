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الوطن

إصابة فتاة في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالغربية

اليوم PM 06:29
كتب: أحمد فتحي
إصابة فتاة في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالغربية

صورة أرشيفية

أصيبت فتاة فى العقد الثاني من عمرها بكدمات وخدوش بالصدر، اليوم، في مشاجرة حامية استخدم فيها العصي والحجارة، بين عائلتين بقرية ميت الميمون بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد مبروك، مأمور مركز السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول نشوب مشاجرة بقرية ميت ميمون بدائرة المركز، كما انتقل ضباط مباحث المركز برئاسة النقيب محمد الدهراوي وقوات من الشرطة السرية والنظامية.

وبسئال طرفي المشاجرة اتهم كل منهما الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة الثانية، لوجود خلافات بينهم، بسبب الجيرة.

وحُرر المحضر رقم 9624 جنح مركز السنطة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.

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